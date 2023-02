Drones, chars, missiles... Quelles armes sont utilisées en Ukraine ?

En visite en France, en Belgique et au Royaume-Uni début février, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a demandé à Emmanuel Macron et à Olaf Scholz de fournir à son pays des avions et de l'armement lourd "le plus tôt possible". Après presque un an de guerre, quelles sont les armes utilisées en Ukraine ?

Depuis le début de la guerre, l'Ukraine a reçu de nombreuses armes de la part des pays occidentaux. Ainsi, le 25 janvier, l'Allemagne et les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient envoyer des chars lourds à l'Ukraine. Une information confirmée par l'Allemagne qui a indiqué, mercredi 15 février, qu'elle enverrait fin mars en Ukraine "un demi bataillon" de chars de combats Leopard 2, soit une quinzaine de blindés.

Ces chars, qui pèsent plus de 60 tonnes, sont un message symbolique adressé à l'Ukraine et peuvent faire évoluer le rapport de force entre les deux pays sur le terrain. De leur côté, les États-Unis ont décrété la livraison de 31 chars Abrams, qui ne devraient pas arriver en Ukraine avant plusieurs mois.

Ces armes occidentales sont à visée défensive et n'ont pas pour but de provoquer une escalade. "Avec nos alliés, nous fournissons des chars de combat à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre", a déclaré Olaf Scholz. Il a rappelé qu'elles n'avaient pas vocation à être utilisées sur le territoire russe.

Des drones qui modifient la guerre

Depuis le début du conflit, les drones ont pris une place importante dans les combats. "On a des drones pour repérer, identifier nos cibles, des drones pour espionner, pour comprendre les mouvements de notre ennemi, connaître sa position", expliquait un soldat ukrainien à RTL, en novembre 2022.

En plus de leur rôle de surveillance et de renseignement, les drones peuvent aussi servir à tuer, devenant ainsi une munition rôdeuse ou un drone kamikaze. Les Ukrainiens utilisent des drones de fabrication turque, tandis que des drones iraniens ont été fournis à la Russie. En plus de ces drones militaires, des drones à des fins civiles peuvent aussi être utilisés sur le champ de bataille.

Les drones sont des armes appréciées, puisqu'ils permettent de mener des opérations à distance. De plus, un drone ne coûte que 20.000 euros, bien moins qu'un missile de croisière, et a une portée de 2.500 kilomètres.

Des canons et des missiles ont été envoyés

En octobre 2022, Emmanuel Macron avait détaillé les armes envoyées par la France en Ukraine : "Des radars, des systèmes et des missiles [antiaériens]". Les soldats ukrainiens ont ainsi reçu des systèmes de défense antiaériens qui permettent d'intercepter des missiles. Ce système, appelé Crotal, est un missile de défense qui part du sol pour aller percuter un autre missile d'attaque, il l'intercepte pour l'empêcher d'aller toucher sa cible. Il peut aussi contrer une attaque de drone.



La France a également fourni 18 canons Caesar. Fleurons de l'artillerie française, ils ont une portée de 40 kilomètres, avec une précision d'un mètre. De leur côté, les États-Unis ont livré des lance-roquettes Himars à Kiev. Très mobiles, ils tirent des missiles guidés par GPS et ont une portée de 80 kilomètres. En août 2022, des obus américains ont aussi été envoyés à l'Ukraine.



Si près de 50% des armes fournies à l'Ukraine viennent des États-Unis, d'autres pays comme la Pologne, la Lituanie, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la République tchèque, la Slovénie, la Belgique et la Macédoine envoient aussi du matériel militaire.



Volodymyr Zelensky demande par ailleurs des avions aux puissances occidentales, une requête à laquelle Joe Biden ne veut pas accéder, puisqu'il a déclaré, le 30 janvier, que son pays n'enverrait pas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. La possibilité d'envoyer des avions français "n'est pas exclue", selon Emmanuel Macron, même s'il a assuré qu'aucune demande ukrainienne n'avait été formulée en ce sens.