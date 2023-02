Invité du Grand Jury ce dimanche 19 février, François Hollande a répondu aux questions des journalistes de RTL, du Figaro et de LCI sur la guerre en Ukraine. En tant qu'ancien chef de l'État qui avait dû traiter avec Vladimir Poutine lors de l'annexion de la Crimée, ce dernier s'est montré catégorique sur l'avenir du conflit : "Ma conclusion c'est que la guerre va durer. Elle va durer longtemps", a-t-il souligné.

Et l'ancien président de la République de préciser son propos : "Elle va durer tant qu'il n'y aura pas eu un rapport de force militaire qui aura été créé dans un sens ou dans un autre". Selon François Hollande, la seule chance de mettre fin à la guerre est d'"aider massivement l'Ukraine", afin d'éviter "un conflit gelé où il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu".

Ce qui pour l'ex-locataire de l'Élysée est à proscrire : "au bout d'un certain moment il y aura l'acceptation de l'amputation du territoire ukrainien, ce qui est inacceptable et qui serait extrêmement dangereux pour notre sécurité et pour l'ordre international", a-t-il indiqué, sans pour autant valider l'hypothèse d'une troisième Guerre mondiale.

