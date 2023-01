La guerre n'empêche pas la corruption. L'Ukraine vit une crise politique au plus au sommet de l'État avec des démissions en série ce mardi 24 janvier, y compris chez les proches du président Volodymyr Zelensky. Ils sont soupçonnés de s'être enrichis justement sur les équipements livrés à l'armée.

C'est le cas du vice-ministre de la Défense, qui aurait profité d'achats de provisions à destination des troupes, mais à prix gonflés. Auparavant, un de ses collègues aurait reçu un pot-de-vin de 400.000 dollars pour avoir choisi une marque de générateurs électriques sans passer par le traditionnel appel d'offres. Le procureur général adjoint serait aussi parti en vacances en Espagne dans la voiture d'un homme d'affaires. Le chef adjoint du bureau de Zelensky est accusé d'avoir utilisé à ses fins personnelles un véhicule tout-terrain offert à l'armée par General Motors.

La corruption n'a rien de nouveau à Kiev. L'année dernière, l'Ukraine était encore au 122e rang sur 175 dans l'indice de perception de la corruption, calculé par l'ONG Transparency International. Mais depuis 2014, la lutte contre la corruption s'organise. Il faut absolument montrer patte blanche pour recevoir l'aide occidentale pour la reconstruction et aussi pour pouvoir continuer le processus de candidature à l'Union Européenne. Ursula Van der Leyen, la présidente de la Commission l'a bien précisé : les réformes anti-corruption doivent s'accélérer. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky veut prouver que le message est entendu.

