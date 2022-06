L'Union européenne accorde le statut de candidat à la Moldavie et l'Ukraine

Le président du Conseil européen, Charles Michel évoque "un moment historique", après une décision unanime des 27 pays d'accorder la statut de candidat à l'Ukraine et la Moldavie. La décision a été prise lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'UE à Bruxelles. Elle a aussitôt été saluée par Kiev, mais marque le début d'un processus long et complexe en vue d'une adhésion.

Sur Twitter, Charles Michel a parlé d'"une étape cruciale sur votre chemin vers l'UE" pour les deux pays. Il a également félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la présidente moldave Maïa Sandu, ainsi que leurs peuples. "Nous avons un avenir ensemble", a-t-il dit, en tweetant également dans leurs langues respectives.

Néanmoins, plusieurs dirigeants ont averti que les Ukrainiens ne devaient "pas se faire d'illusions" sur une adhésion rapide. Emmanuel Macron avait estimé, en mai, qu'une adhésion de Kiev prendrait "des décennies". Un premier bilan doit être fait, à la fin de l'année, sur les réformes demandées aux deux pays, qui concernent notamment la lutte contre la corruption et l'indépendance de la justice.

La Géorgie, qui a également déposé son dossier pour rejoindre l'UE, devra encore faire des réformes pour obtenir ce statut. L'Union européenne lui a néanmoins reconnu la "perspective" de les rejoindre un jour. "L'avenir de la Géorgie est au sein de l'UE", a affirmé Charles Michel.

