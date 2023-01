Guerre en Ukraine : ce que l'on sait des enfants ukrainiens envoyés de force en Russie

Le sujet du jour. Depuis le début de la guerre, les autorités ukrainiennes dénoncent un système de déportation de ses enfants, orchestré par Moscou. Une politique illégale considérée comme un crime contre l'humanité, par l'association française Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, en décembre 2022.

Au cœur de cette pratique déguisée comme un sauvetage humanitaire, se dresse Maria Lvova-Belova, commissaire aux droits de l’enfant de Vladimir Poutine. Fervente égérie conservatrice du régime, elle est l’un des principaux visages qui participent à l'extraction des enfants ukrainiens sur les zones de combats, pour ensuite les faire "adopter" en Russie. Un procédé laissant nourrir la propagande russe et poursuivre la "désukrainisation" ordonnée par le maître du Kremlin.

Pourquoi on en parle ? Combien d'enfants sont concernés ? Comment les forces russes procèdent-elles ? Peut-on parler de stratégie de la part de Moscou ?





Analyse. "Les chiffres qui circulent sont assez effrayants. Pour la majorité, ce sont des enfants qui ont été envoyés en Russie avec leurs parents, qui vivaient dans des zones occupées. Les corridors humanitaires vers le reste de l'Ukraine ont été fermés donc on les a envoyés de force en Russie. En revanche, il y a peut-être 15, 16 ou 17.000 enfants, on ne sait pas exactement, qui sont seuls. On ne sait pas combien ont été séparés de leurs parents, ou s'ils viennent d'orphelinats, et qui se retrouvent seuls en Russie, sans parent", explique Sophie Jousselin, journaliste au service international de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info