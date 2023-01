Guerre en Ukraine : comment les pays voisins de la Russie se préparent à un conflit

La guerre en Ukraine a ravivé une crainte ancienne. Cette conviction au sein de la société estonienne : si la Russie n'est pas combattue et vaincue en Ukraine, l'Estonie sera envahie à son tour.

Ainsi, l'Estonie a décidé d'aider massivement l'Ukraine : proportionnellement à son PIB, le pays est le premier soutien financier et militaire de l'Ukraine (un tiers de son budget de défense). Et, régulièrement, les réservistes s'entrainent au maniement des armes. Le pays organise des exercices d'alerte (militaires et civils) en cas d'invasion imminente.

Près d'un quart des habitants en Estonie est d'origine russe. Le parlement estonien vient d’adopter une loi faisant de l’estonien la seule langue nationale. Et, il y a quelques semaines, des monuments à la gloire de l’armée rouge ont été déboulonnés et placés dans des musées.

Nous sommes en alerte, attentifs à ce que fait la Russie

Ardo, jeune Estonien

"Nous sommes en alerte, attentifs à ce que fait la Russie. La Russie a toujours été menaçante et on se demande ce qu'il va se passer", explique Ardo, un jeune Estonien. "C’est l'horreur, Poutine, c'est le diable", explique de son côté Helena, une Russe qui vit en Estonie. "Et ici, en tant que Russe, on doit y faire face. Oui, je suis russe, j’ai quitté mon pays il y a 7 ans, j’ai du sang russe, je ne peux rien y faire…"



En cas d'attaque comme en Ukraine, l'Estonie serait occupée entièrement en seulement quelques jours. Il n'y a pas la profondeur territoriale de l'Ukraine, l’Estonie a la taille d'un département français.

La Russie souhaite que les pays baltes n'existent pas comme États indépendants" Tuuli Duneton, directrice de la politique des affaires stratégiques au ministère de la défense de l'Estonie.

"Le fait que la fédération de Russie soit notre voisin nous met dans une alerte permanente : être constamment en préparation pour une attaque militaire possible. La Russie souhaite que les pays baltes n'existent pas comme États indépendants", analyse Tuuli Duneton, directrice de la politique des affaires stratégiques au ministère de la Défense de l'Estonie.

Les autorités estoniennes accueillent des troupes de l'Otan au titre de la dissuasion. Des soldats français, danois et anglais sont installés et s'entrainent en Estonie, à l'Est du pays, non loin de la frontière avec la Russie. Montrer ses muscles pour dissuader la Russie de mener une opération terrestre.

RTL a pu suivre l'un de ces entrainements, les troupes doivent être très mobiles en première ligne en forêt, et elles doivent accepter d'être plus lourdes à l'arrière (logistique, tantes, de quoi couvrir...). Si les combats sont ralentis par les conditions, ils ne sont certainement pas moins violents. Car malgré tout, les chars peuvent avancer, même sur une rivière gelée, l’artillerie peut s’abattre sur l’ennemi, même si la quantité de poudre dans le canon doit être adaptée, et le froid peut accroitre le nombre de morts.

