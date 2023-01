Un recul qui n'est pas du goût des Français. Selon un sondage BVA pour RTL, publié ce mardi 24 janvier, le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans est rejeté par 69% des Français. Dans le détail, ils ont près d'un sur deux (47%) à se dire "tout à fait opposé" à cette mesure.

Si, bien sûr, les sympathisants de gauche (88% d'opposition chez LFI) et ceux du RN (87%) sont les plus opposés à cette réforme, c'est aussi le cas des actifs qui disent "non" à cette mesure pour les trois quarts d'entre eux. Si près de six retraités sur 10 estiment qu'il "faut réformer", ils sont en majorité contre (51%) le recul de l'âge de départ. Par ailleurs, près d’un sympathisant Renaissance (ex-LREM) sur cinq s’y oppose (18%). Alliés du gouvernement pour faire adopter ce projet de réforme, 45% des sympathisants LR sont contre.

Bien que le rejet soit majoritaire concernant l'allongement de la durée de cotisation, celui-ci est moins fort (62%). "Un signe sans doute qu’une partie des opposants à la réforme conteste moins l’idée de travailler plus longtemps que de reculer l’âge légal", juge le sondeur.



Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 20 et 21 janvier 2023. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas.

