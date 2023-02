C'est devenu le symbole du conflit entre Kiev et Moscou. L'armée ukrainienne semble sur le point de perdre Bakhmout. Depuis des mois, la bataille la plus meurtrière de cette guerre se joue dans cette ville de l'Est. Une bataille de tranchées souvent comparée à Verdun. Jusqu'ici, les Ukrainiens tenaient tant bien que mal leurs positions.

La situation est de plus en plus "compliquée", a reconnu, lundi 27 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mardi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes a renchéri en indiquant que la situation était "extrêmement tendue". Une prise de parole rare. "Le groupe paramilitaire russe Wagner envoie actuellement au combat ses unités les mieux préparées", a ajouté Oleksandre Syrsky.



La ville n'est pas encore encerclée, mais les troupes russes avancent petit à petit pour la prendre en tenaille par le nord et le sud. Surtout, les routes d'approvisionnement des forces ukrainiennes sont presque toutes coupées. Il n'en reste plus qu'une, qui permettrait aux soldats de se replier plus à l'ouest.

Si la situation continue de se dégrader pour l'armée ukrainienne, le président Zelensky pourrait annoncer le repli de ses troupes. Comme cela avait été le cas, en juin dernier, à Severodonetsk, face à la poussée russe. Cela permettrait à Kiev de sauver des hommes, dans la perspective d'une future contre-offensive. Moins de 5000 civils se terrent encore à Bakhmout. La ville, peuplée de 70 000 habitants avant la guerre, est aujourd'hui détruite à plus de 80%.

À écouter également dans ce journal

Football - Fragilisé depuis plusieurs mois, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a annoncé sa démission à son comité exécutif, après onze années de mandat.



Retraites - La réforme controversée des retraites arrive ce mardi 28 février au Sénat pour un premier examen en commission. La majorité de droite, favorable à un report de l'âge de départ à 64 ans, entend compléter la version déposée par le gouvernement. Quoi qu'il en soit, les débats s'annoncent moins houleux qu'au Palais Bourbon.



Disparition de Leslie et Kévin - Trois mois après la mystérieuse disparition du jeune couple dans les Deux-Sèvres, une de leurs connaissances a été interpellée en Vendée, premier développement dans cette affaire pour laquelle la piste criminelle est privilégiée.

