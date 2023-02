Guerre en Ukraine : près de Bakhmout, le son de l'artillerie ukrainienne résonne

À l’abri des regards, cachés derrière des immeubles ou dans la forêt, les canons ukrainiens résonnent. Les obus sont tirés vers les positions russes, vers Bakhmout.

Dans les rues de Tchassiv Yar, un va-et-vient incessant de soldats et de blindés. Les troupes se relaient pour défendre ce qu’il reste de Bakhmout. Oleksander revient du front, il prend quelques heures pour récupérer un drone de reconnaissance. "Ça va nous aider à repérer nos ennemis. La situation à Bakhmout est très difficile car les Russes y ont envoyé beaucoup de troupes. Ce ne sont pas des bons soldats mais ils sont très très nombreux. C’est pour ça qu’on perd des positions".

Des soldats ukrainiens viennent récupérer un drone Crédit : Pauline Ben Sassi

En haut d’une colline enneigée qui surplombe Bakhmout, des tranchées et des blindés camouflés sous des filets blancs. Une soldate émerge de la forêt, Ana est infirmière, elle ne peut que constater la violence de combats. "On a beaucoup de morts et de blessés. La plupart des soldats se font tirer dessus ou sautent sur des mines. Ma mission c'est de leur donner les premiers secours, de les stabiliser et de les évacuer".



Des soldats ukrainiens sur leur blindé, sur la route de Bakhmout Crédit : Emilie Baujard

Deux blindés nous dépassent. Une quinzaine de soldats sont assis sur le toit les armes à la main. "On part tuer des Russes, gloire à l'Ukraine !". Ils disparaissent, poings levés, en direction de Bkahmout, au son des tirs d’artillerie.

