Guerre en Ukraine : la ville de Severodonetsk "entièrement occupée" par les Russes

Théâtre de féroces combats entre les armées ukrainienne et russe depuis plusieurs semaines, la ville de Severodonetsk dans le Donbass est "entièrement occupée par les Russes", a annoncé le samedi 25 juin son maire, Oleksandre Striouk, à la télévision.

Dans la soirée, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a confirmé la prise de cette ville, annonçant la "libération totale" de Severodonetsk et de trois localités voisines : Borivske, Voronove et Syrotyne. De ce fait, "l'intégralité du territoire situé sur la rive gauche de la Donets dans les limites de la région de Lougansk est sous le contrôle total" des militaires russes et des séparatistes prorusses, a-t-il ajouté.

L'armée ukrainienne avait annoncé vendredi son retrait de Severodonetsk, une cité d'environ 100.000 habitants avant la guerre, pour mieux défendre la localité voisine de Lyssytchansk.

L'usine d'Azot entre les mains de la Russie

Selon Oleksandre Striouk, les civils ont commencé à sortir de l'usine Azot de Severodonetsk, où plusieurs centaines de personnes se sont réfugiées ces derniers jours pour se protéger des bombardements.

"Ces personnes ont vécu près de trois mois de leur vie dans des sous-sols, des abris. C'est difficile émotionnellement et physiologiquement", a-t-il raconté, estimant que, "maintenant, ils (avaient) besoin d'aide : médicale et psychologique".

Dans l'après-midi, un représentant des séparatistes prorusses, Andreï Marotchko, avait déclaré que les forces de Moscou avaient "pris le contrôle total de la zone industrielle de l'usine Azot". Un autre porte-parole des séparatistes, Ivan Filiponenko, avait de son côté affirmé que plus de 800 civils ayant trouvé refuge dans cette usine pendant ces semaines d'affrontements avaient été "évacués", sans préciser dans quelle direction.

