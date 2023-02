À un jour du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, une résolution pour une "paix juste et durable" doit être votée aux Nations Unies. Le secrétaire général de l'organisation parle de l'invasion russe comme d'un "affront à notre conscience collective".

L'Occident est "prêt à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre" répond Moscou, où la tension grimpe entre le Kremlin et le chef de la milice Wagner. Son chef, Evgueni Prigojine, reproche au gouvernement de refuser de fournir du matériel à ses hommes. L'homme de l'ombre de Poutine est devenu trop visible. Ses déclarations dérangent dans les couloirs du Kremlin.

Déjà, il y a quelques jours, Evgueni Prigojine s'en était pris aux lenteurs de l'administration russe qui rendait impossible une prise rapide de Bakhmout par ses troupes. Ces nouvelles critiques sur sa chaîne Telegram sont plus ciblées, elles visent directement Valeri Guerassimov, le chef d'état-major russe et Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense.

"Ils ordonnent à tout va de ne pas donner de munitions aux soldats de Wagner, de ne pas leur fournir d'avions de transport. Ils n'ont même plus de pelle pour creuser de tranchées, ce n'est rien de moins qu'une tentative de destruction de Wagner. Ça peut même être assimilé à une trahison de la patrie alors que Wagner combat pour Bakhmout et perd des centaines de combattants chaque jour", a grondé Evgueni Prigojine.

Et c'est bien là l'autre problème de Prigojine, ses troupes meurent au combat, or, il ne peut plus recruter dans les prisons russes. Depuis le début du conflit, il serait allé chercher 40.000 détenus, 90% seraient déjà morts blessés au combat.



