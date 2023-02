Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky vise une "victoire inévitable" contre la Russie

Une "victoire inévitable". Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a pris la parole ce vendredi 24 février dans une conférence de presse où il a réaffirmé sa détermination à l'emporter : "Si les partenaires tiennent parole et respectent les délais, une victoire inévitable nous attend", a-t-il estimé, cité par l'AFP.

Alors que de nouvelles sanctions ont été prises par les alliés de l'Ukraine envers la Russie, le président ukrainien a de nouveau insisté sur l'enjeu que représente la livraison d'armes : "Si le général [et chef d'état-major américain Mark, Ndlr] Milley souhaite qu'on repousse l'ennemi plus vite, il doit accélérer les livraisons d'armes", a-t-il ajouté, assis dans un fauteuil, vêtu d'un pull noir et d'un pantalon kaki, drapeau et armoiries de l'Ukraine derrière lui.

En visite à Kiev, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé plus tôt l'arrivée des quatre premiers chars de combat Leopard 2, et que d'autres blindés arriveraient "dans quelques jours". Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a pour sa part annoncé que son pays allait livrer 4 chars Leopard, 2 supplémentaires à l'Ukraine, portant à 8 sa contribution en la matière.

La présidence suédoise de l'UE a par ailleurs indiqué que l'union avait approuvé vendredi soir un nouveau train de sanctions contre l'économie russe.

En Russie, le numéro deux du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a lui aussi promis la "victoire", affirmant que la Russie était prête à aller jusqu'aux "frontières de la Pologne".

