Général Iranien tué : "On se réveille dans un monde plus dangereux", dit Amélie de Montchalin

publié le 03/01/2020 à 08:25

Le guide suprême iranien vient d'appeler à la "vengeance" après la mort dans la nuit du 2 au 3 janvier du Général Soleimani. Il a été tué par un raid revendiqué par les Américains et le président Donald Trump.

Invitée de RTL, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Amélie de Montchalin, chargée des affaires européennes, a fait part de son inquiétude. "C'est la suite d'une escalade qui dure depuis des mois. Il se passe ce que l'on craignait : un rapport de force qui s’accroît entre les États-Unis et l'Iran", a-t-elle déclaré.

Amélie de Montchalin a déclaré qu'au cours des prochaines heures, une réunion entre le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron aura lieu. "Les contacts avec tous les partenaires, tous les acteurs de la région, vont être nombreux" afin de "garantir la stabilité dans la région", ce qui est la priorité, a-t-elle affirmé.

Créer les conditions d'une paix et de stabilité

La France craint-elle un risque de guerre frontale ? "L'escalade militaire est toujours un risque", a répondu la secrétaire d'État, en rappelant que "tous les efforts qu'Emmanuel Macron et la France mènent sur tous les terrains dans toutes les régions du monde servent à s'assurer que nous créons les conditions d'une paix et d'une stabilité".

"On se réveille dans un monde plus dangereux, l'escalade militaire est dangereuse partout et sur tous les terrains", a-t-elle conclu.