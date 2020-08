publié le 06/08/2020 à 14:00

Une crise sanitaire comparable à celle connue pendant la guerre civile. Médecins sans frontières (MSF), dresse un constat alarmant après les deux explosions qui ont ravagé la capitale libanaise. Les autorités déplorent 137 victimes, 5.000 blessés et 300.000 sinistrés. Si les secouristes français sur place indiquent qu'ils ont bon espoir de retrouver des survivants, l'organisation redoute une pénurie de médicaments et de nourriture.



De fait, les hôpitaux de la ville ont été submergés : trois d'entre eux ont été atteints par le souffle de l'explosion et de nombreux patients ont dû être transférés vers d'autres régions. Aujourd'hui, on est moins dans l'urgence, mais les services médicaux restent saturés.

Le docteur Sleiman Haroun sort de 48 heures de service, épuisé. Il est également président du syndicat des hôpitaux privés du Liban, et déplore une pénurie de matériel médical. "Il y a un manque immense surtout que le port a été complètement détruit : les containers de matériel médical l'ont été aussi".

Le médecin a transmis à plusieurs ONG une liste des moyens essentiels dont les hôpitaux ont besoin : des produits basiques comme des pansements ou du désinfectant. Il espère la mise en place rapide d’un pont aérien pour acheminer les marchandises.

