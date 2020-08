publié le 06/08/2020 à 06:40

À Beyrouth au moins 113 personnes sont mortes et plus de 4.000 ont été blessées dans la double explosion survenue mardi 4 août, selon un dernier bilan. Aujourd'hui, au moins 300.000 personnes se retrouvent sans toit. Beyrouth est dévastée, les habitants sont extrêmement choqués et pourtant la solidarité se met en place.

"On n'a pas pu rester à la maison. On a plein d'amis qui habitent ici. On est venu voir si des gens étaient encore dans l'urgence, s'ils avaient besoin d'aide", raconte Dori, un Beyrouthin venu apporter son aide très rapidement. "On a vu plein d'images sur la télé, mais quand tu vois ça avec tes yeux c'est autre chose. On est encore sous le choc", témoigne-t-il au micro de RTL.

"Il y a quelques gens qui sont encore coincés dans leur maison. Il faut les évacuer parce qu'il y a plein d'immeubles qui sont en train de tomber", explique Dori.

Pour aider le peuple libanais, le groupe M6 avec la Fondation de France lancent un appel aux dons. Vous pouvez vous rendre sur le site internet ou envoyer un chèque à l'adresse suivante : Fondation de France Solidarité Liban - 60509 Chantilly Cedex

À écouter également dans ce journal

Bouches du Rhône - L'incendie près de Marseille a dévasté près de 1.000 hectares et laissé place à un spectacle de désolation.

Faits divers - Le maire d'un petit village de Gironde a été agressé et frappé mardi soir dans sa commune de Saint-Philippe d'Aiguille, après avoir protesté contre du tapage nocturne. Il a reçu 5 jours d'ITT.

Météo - Il va faire très chaud aujourd'hui sur toute la France, avec des températures approchant les 40 degrés par endroits. Cette fois, on pourrait parler de canicule puisque la nuit, les chaleurs ne retomberont pas suffisamment.