publié le 06/08/2020 à 11:35

Emmanuel Macron est arrivé au Liban ce jeudi 6 août, deux jours après les explosions de Beyrouth qui ont fait au moins 137 morts, des milliers de blessés, et ont privé 300.000 personnes de toit.

Dès son arrivée sur le tarmac, le président français a tenu a émettre un message d'espoir à des Libanais sous le choc : "Le Liban n'est pas seul", avant de s'entretenir avec son homologue, Michael Aoun. Emmanuel Macron, qui doit rencontrer les principaux dirigeants du pays, veut "démentir que le Liban", touché par une crise politique et économique, "est seul, coulé, près de disparaître", a fait savoir l'Élysée.

Lors d'une rapide allocution avant de se rendre sur le port sinistré de Beyrouth, Emmanuel Macron a réitéré cette promesse : "On ne vous lâchera pas". Le président français a aussi annoncé qu'il voulait "organiser l'aide internationale" : "Nous aiderons à organiser dans les prochains jours des soutiens supplémentaires au niveau français, au niveau européen", a-t-il précisé "Je souhaite organiser la coopération européenne et plus largement la coopération internationale".

Un "dialogue de vérité"

Il a toutefois rapidement pris un ton de fermeté en évoquant ses prochaines rencontres avec les autorités, évoquant un "dialogue de vérité" et de "franchise" quant à la catastrophe, mais aussi face à la crise dans laquelle est plongé le pays du cèdre depuis plusieurs mois. Car, le chef de l'État l'assure : sans réformes le Liban "continuera de s'enfoncer".