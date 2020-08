Météo : Paris passe en alerte canicule de niveau 3

publié le 06/08/2020 à 12:41

À cause des fortes chaleurs, la capitale entre ce jeudi 6 août en alerte canicule de niveau 3. C'est le préfet de la région Île-de-France qui l'a décidé hier, au vu des prévisions météo. Les températures doivent en effet grimper dans l'après-midi, jusqu'à 33°C selon Météo France. Vendredi, elles augmenteront encore, jusqu'à 36°C.

Avec ce troisième niveau de canicule enclenché, la préfecture et la mairie de Paris vont notamment activer le dispositif REFLEX, qui consiste à appeler les personnes les plus vulnérables pour prendre de leurs nouvelles et leur rappeler les mesures préventives face à la chaleur, mais aussi leur livrer des ventilateurs selon certaines conditions sociales. Pour les personnes qui vivent dans la rue, 10.000 gourdes seront distribuées par la ville et des places d'hébergement supplémentaires seront ouvertes.

À partir de ce jeudi, la circulation différenciée est aussi mise en place pour limiter la pollution, favorisée par la chaleur.

Face à la canicule, la mairie de Paris et la préfecture incitent à certaines mesures de prévention, comme boire de l'eau, éviter les efforts physiques ou passer du temps dans des endroits frais. Le tout en respectant toujours les gestes barrières contre l'épidémie de Covid-19.