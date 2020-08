Beyrouth : au moins 137 morts et 5.000 blessés, selon un nouveau bilan

et AFP

publié le 06/08/2020 à 08:34

Deux jours après les terribles explosions qui ont frappé Beyrouth, un nouveau bilan du ministère de la Santé libanais communiqué ce jeudi 6 août fait état de 137 morts et 5.000 blessés. Toutefois, des dizaines de personnes restent toujours portées disparues dans la capitale libanaise.

Les explosions, dues selon les autorités à un incendie dans un entrepôt abritant une énorme quantité de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth, ont également fait quelque 300.000 sans-abri.

Ce jeudi, Emmanuel Macron se rend à Beyrouth pour rencontrer l'ensemble des acteurs politiques et témoigner son soutien au pays. Le chef de l'État veut "démentir que le Liban", touché par ailleurs par une crise politique et économique, "est seul, coulé, près de disparaître", fait valoir l'Élysée. "Il s'agit pour le président de dire que la France est là - c'est son rôle - et qu'il croit dans le Liban", ajoute-t-on de même source.