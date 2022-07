Les infos de 12h30 - Espace : pourquoi les Américains repartent-ils à la conquête de la Lune ?

Les Américains repartent à la conquête de la Lune ! Cette semaine, on a enfin appris la date de lancement de la première mission Artémis 1 qui décollera le 29 août prochain, ou quelques jours plus tard. En effet, comme c'est toujours le cas, les décollages spatiaux peuvent être décalés en raison de la météo.

Cette première mission sera un vol non habité d'une quarantaine de jours. Mais en quoi consiste-t-elle ? L’un de nos plus grands spationautes, Jean-François Clervoy, répond au micro de RTL, ce samedi 23 juillet : "C'est simplement une mission qui valide tous les systèmes, la trajectoire, les opérations que l'on veut effectuer dans le vol suivant avec les astronautes à bord", explique-t-il.

Ainsi le vol va s'effectuer avec le même véhicule que pour un vol avec astronaute et la trajectoire ira assez loin, derrière la Lune, jusqu'à 70.000 km. Artémis 2 est donc programmée pour 2024 et sera la première mission avec des astronautes à bord et se contentera de tourner autour de la Lune.

Cinquante ans après la dernière expédition sur la Lune, Apollo 17 en 1972, retourner sur la Lune permettra cette fois de "rester plus longtemps en orbite et à la surface, notamment près du pôle sud où il y a des choses intéressantes à trouver dans le sol", précise le spationaute. "On espère trouver sur place assez d'eau pour produire de l'oxygène pour respirer, peut-être du carburant", confie Jean-François Clervoy.

