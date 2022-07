Membres d'une famille tués dans l'Ain : ce que l'on sait du drame

C'est une effroyable tuerie qui a eu lieu dans l'Ain, mercredi 20 juillet. Un homme, âgé d'une vingtaine d'années, a tué cinq membres de sa famille alors qu'ils se trouvaient dans leur domicile situé à Douvres.

L'auteur des faits a été abattu par le GIGN à la mi-journée après s'être retranché dans le domicile familial mardi soir. Les gendarmes sont arrivés sur place vers 23h30, dans la soirée du 19 juillet. Ils ont rapidement été rejoint par les hommes du GIGN et ont tenté de nouer le contact avec le forcené toute la nuit, sans succès.

Dans la matinée, les forces de l'ordre décident alors de rentrer dans la maison. Le jeune homme se serait alors rué sur eux armé d'un fusil et d'un Katana, un sabre japonais. Les hommes du GIGN ont tenté de le stopper, en vain, et ont finalement dû faire feu.

Le voisinage consterné par le drame

Sur place, les gendarmes découvrent ensuite cinq corps. Il s'agirait du père du jeune homme, de sa belle-mère ainsi que trois enfants : une fille de 17 ans, sa sœur de 15 ans et son demi-frère de 4 ans. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les gendarmes autour du lieu du drame.

La maison se situe au cœur du village, derrière la mairie. Dans le voisinage, les habitants sont consternés. "Ça me fait mal. J'en pleurerais, on ne tue pas des enfants comme ça, même si ce ne sont pas ses frères et sœurs. C'est quelque chose d'épouvantable. J'avoue que c'est très dur", confie une voisine.

D'après les habitants, la famille serait arrivée depuis plus d'un an dans le village. Ils auraient acheté la maison qu'ils étaient en train de rénover.

