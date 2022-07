Guerre en Ukraine : à Kiev, la vie a repris son cours mais le spectre de la guerre demeure

Au début de la guerre, toutes les villes d’Ukraine se sont mises à l’arrêt. Depuis plusieurs semaines, les grandes agglomérations, comme la capitale Kiev, reprennent vie, les commerces rouvrent. Ordre du gouvernement pour faire marcher l’économie ukrainienne. La vie revient presque à la normale, mais il est difficile de faire oublier la guerre aux habitants.

Déjà, parce qu'elle a toujours lieu dans l'est du pays, mais aussi parce qu'à Kiev, il y a toujours les sirènes dont les retentissements ne font plus courir personnes. Il y a aussi des chars russes, capturés et détruits, toujours exposés dans le centre-ville. Tout cela laisse une forme de malaise chez les habitants, et la peur de la guerre est toujours présente dans les esprits.

"La vie à Kiev me fait peur, il m'arrive d'aller m'installer dans un café ou au restaurant, mais je n'irai pas au cinéma par exemple car j'ai peur qu'un missile ne vienne s'écraser. Au restaurant, on peut s'enfuir. Tout a les apparences d'une vie normale ici, mais notre âme est noire, elle pense à la guerre", regrette Victoria, une Ukrainienne.

