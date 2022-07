Il faudra lever les yeux pour découvrir la super Lune, plus grosse et 16% plus lumineuse qu'à l'accoutumée. Le phénomène, qui se répète pour la troisième fois cette année, sera visible dès mercredi 13 juillet à 22h et jusqu'au jeudi 14 juillet à 4h52. Il s'obtient lorsque le point de l'orbite de la Lune est la plus proche de la planète bleue sur son orbite elliptique.

La distance séparant la planète bleue de la Lune oscille entre 356.410 et 406.740 kilomètres. Pour qu'il y ait "Super Lune", la distance de l'astre au moment de la Pleine Lune doit être comprise entre ce point le plus près et 358.000 kilomètres environ. La super Lune, appelée "périgée-syzygie", se trouvera mercredi soir à seulement 357.264 km de la Terre.

Pour l'observer, il faudra attendre le coucher du soleil. Les conditions météorologiques s'annoncent optimales, mais vous savourerez davantage les détails si vous vous munissez de jumelles ou d'un télescope. Il est également possible de se rendre dans l'un des clubs de l'Association française d'astronomie (AFA), conseille TF1.

Lorsqu'une super Lune se produit en juillet, elle est appelée "super Lune des céréales" ou "super Lune du tonnerre", le mois de juillet étant l'un des mois les plus orageux dans l'hémisphère Nord. La prochaine et dernière super Lune de 2022 se produira le 11 août.

