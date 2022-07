Retour de l’homme sur la Lune : un premier décollage le 29 août pour la mission Artemis

Cela fait 50 ans et la mission Apollo 17 en 1972 qu’un homme n’a pas foulé le sol de la Lune. Cette très longue attente devrait prendre fin d'ici à 2025 avec la mission Artemis 3 de la Nasa, dont les bases sont sur le point d'être lancées dès la fin du mois d'août.

La NASA a annoncé mercredi 20 juillet que la première mission du programme américain de retour sur la Lune pourrait décoller le 29 août prochain. L'annonce a été faite le jour anniversaire du premier pas sur la Lune par Neil Amstrong, le 20 juillet 1969.

Si le programme vise à établir une présence humaine durable sur le satellite de la Terre à terme, il n'y aura pas d'astronaute à bord de cette première mission. La mission Artémis 1 servira surtout à tester la nouvelle fusée géante de la Nasa, le SLS, dont ce sera le premier vol, ainsi que la capsule Orion située à son sommet où sera installé le futur équipage.

Le décollage se fera depuis Cap Canaveral en Floride. Une fois propulsée, la capsule Orion ira se placer en orbite autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Au final, la mission pourrait durer entre 39 et 42 jours. Et il faudra attendre la troisième mission, Artémis 3, en 2025 au plus tôt, pour que des astronautes foulent du pied le sol de la Lune, selon le calendrier de la NASA. Si jamais les conditions météo ne permettent pas le décollage le 29 août, les prochaines fenêtres de tir sont établies au 2 et au 5 septembre.



