publié le 03/06/2020 à 13:48

La Dolce Vita... Vous allez pouvoir passer vos vacances en Italie puisque notre voisin a rouvert ce mercredi 3 juin ses frontières aux touristes européens. Les vols internationaux reprennent à Rome, Milan et Naples. À la frontière franco-italienne, près de Menton, les Français en profitent déjà.

Ils peuvent aller et venir comme bon leur semble de chaque côté de la frontière à la seule condition de porter un masque côté italien. Beaucoup en ont donc profité pour acheter cigarettes et alcool mais aussi pour boire un café en terrasse : "Ça faisait longtemps. Nous on fait notre marche, et après on s'arrête pour boire notre café et ça nous manquait. Aujourd'hui on m'a dit c'est possible, il suffisait d'avoir la carte d'identité, et j'ai la carte d'identité", raconte une frontalière.

"Moi je ne fume pas, mais ma compagne fume et les cigarettes sont très très chères en France. Ici c'est moitié prix, comme on est pas très loin, on fait un saut", témoigne un passant. Les ressortissants italiens, comme Fabio, sont en revanche toujours obligés de fournir une attestation professionnelle pour pouvoir passer en France : "Autrement on ne peut pas rentrer en France sans attestation."

Les Italiens devront patienter jusqu'au 15 juin au moins pour être totalement libre de venir en France.

