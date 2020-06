Port du masque : les conseils de Michel Cymes pour aider les personnes sourdes

publié le 02/06/2020 à 08:58

Il y a en France près de 200.000 personnes qui souffrent de surdité sévère et quelques 7 millions de personnes qui déclarent une déficience auditive. Je dis bien 7 millions. Cela veut dire que vous avez une probabilité non négligeable de croiser une personne dans ce cas, que ce soit au travail ou dans votre vie privée…



Certaines de ces personnes portent des appareils, d’autres non, pour des raisons pratiques ou esthétiques ou tout simplement parce qu’elles ne souhaitent pas que l’on sache qu’elles sont en situation de handicap. Mais ce qui est sûr, c’est que le port du masque leur complique la vie et altère leur sociabilité. La raison de cela est évidente : ces personnes lisent sur les lèvres, soit consciemment parce qu’elles savent parfaitement en décrypter les mouvements, soit inconsciemment parce qu’elles compensent leur déficience auditive de cette manière depuis toujours.



En l’absence de possibilité de lecture labiale, il faut être attentif à leurs besoins et faire preuve d’autant d’humanité que de bon sens. Premier conseil : passer par l’écrit. N’hésitez jamais, en présence d’une personne, à vous saisir d’une feuille et d’un stylo pour communiquer. Deuxième conseil : utiliser le mime. Les gestes sont d’un grand secours en cas de surdité et les personnes en situation de handicap comprennent rapidement. Troisième conseil : user, abuser du pointage. Il ne faut pas hésiter à monter du doigt pour désigner un produit ou une personne.



Ces 3 conseils, ce sont les personnes sourdes et malentendantes qui nous les donnent. Vous devez y penser si vous portez un masque et, par ailleurs, tenir compte d’autres règles qui prévalent en toutes circonstances, masque ou pas masque…