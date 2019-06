publié le 28/06/2019 à 13:17

Au lendemain du double attentat suicide qui a fait un mort et huit blessés à Tunis, les sites touristiques restent ouverts car la vie doit continuer, disent les autorités. Le musée du Bardo où une attaque avait fait 22 morts en 2015 est toujours très sécurisé mais les touristes n'ont rien changé à leur programme.

Les camionnettes, les minibus et les taxis se succèdent calmement dans la grande cour du Bardo. Face aux visiteurs, les grands murs blancs du musée ne masquent plus les impacts de balles des attentats de 2015. Mais depuis la double attaque d'hier, les abords de ce symbole de Tunis sont ultra sécurisés pour rassurer les visiteurs.

"J'avais un peu peur en arrivant ici ce matin, on a atterri hier à Tunis juste au moment de l'attentat. On s'est demandé si on annulait pour rentrer à Dubaï mais des attentats il y en a un peu partout dans le monde donc on doit vivre sa vie et du coup on a décidé de venir visiter le Bardo", explique un touriste. "Le Bardo et tout ce pays méritent de repartir de l'avant, on ne veut plus que les Tunisiens souffrent", ajoute sa femme.

Juste après les attentats de 2015, la fréquentation du Bardo avait chuté. Aujourd'hui, à l'aube d'une saison touristique qui s'annonçait comme celle de la renaissance, Tunis espère que son musée phare ne paiera pas encore une fois les conséquences du terrorisme.

À écouter également dans ce journal

Canicule - 4 départements sont toujours placés en vigilance rouge et les températures pourraient atteindre 45°C cet après-midi. À cause de la chaleur, d'une tentative de suicide, et d'une rupture de caténaire, un train Paris Clermont-Ferrand a mis 14 heures pour arriver à destination.

Homéopathie - La Haute autorité de santé préconise le déremboursement de l'homéopathie. Elle met en avant une "efficacité insuffisamment démontrée pour justifier un remboursement".

Jean-Claude Romand - Après 26 ans de prison, celui qui s'était fait passer pour un médecin de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et qui a été condamné à la perpétuité pour avoir tué son épouse, ses deux enfants, ses parents et même son chien, est sorti de prison dans la nuit du vendredi 28 juin.

Mondial féminin - La France affrontera les États-Unis en quart de finale à 21h au Parc des Princes, à suivre dès 20h sur RTL. 45.000 spectateurs sont attendus au Parc des Princes, un record pour un match de football féminin, sans compter le record d'audience attendu.