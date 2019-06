publié le 28/06/2019 à 10:27

Nous sommes à quelques heures du match phare de la Coupe du monde féminine de football : le quart de finale France-États-Unis. "On risque de se faire éliminer mais ça va être super sportivement de suivre ce match et bien sûr on est toutes derrière", a déclaré la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Malgré ce fatalisme, "très objectivement les Bleues peuvent gagner", estime Candice Prevost, consultante RTL.

"Je pense que ça va donner un peu de motivation supplémentaire à nos Bleues qui, à mon avis, n'ont plus rien à perdre et ont même tout a gagné, à la maison face à une équipe ultra favorite des Américaines", ajoute-t-elle. "Je pense que les Bleues ont les ressources, ont les clés, parce qu'on a déjà battu les États-Unis il n'y a pas très longtemps", rappelle-t-elle, "très sincèrement, je pense qu'elles ont les capacités et les moyens de faire déjouer un peu les Américaines".

"Il n'y a pas de pression car les États-Unis n'ont jamais terminé une Coupe du monde or du podium donc c'est certain que c'est quand même un sacré défi qui s'offre à nos Bleues. (...) Je pense qu'elles vont être libérées et poussées par ce public qui va être derrière elle", considère-t-elle.

Les États-Unis, "l'Eldorado" du football

"Les États-Unis c'est le pays du soccer, l'Eldorado du football. Là-bas, elles (les joueuses) sont toutes professionnelles. C'est vraiment le sport le plus populaire là-bas pour les femmes", explique Candice Prevost, consultante RTL. "C'est la nation dominante du football mondial, trois fois championne du monde c'est quand même, sur huit éditions, pas rien", rappelle-t-elle.

Aux États-Unis, "la culture du soccer est ultra prégnante" et essentiellement "féminine" mais "le soccer pour les garçons est en phase ascendante aussi qui va se développer dans les années à venir", se réjouit-elle.