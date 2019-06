SNCF : 11 heures de retard pour faire Paris-Clermont dans un train surchauffé

publié le 28/06/2019 à 11:48

Le train devait quitter Paris à 17h57 et atteindre Clermont-Ferrand 3h17 plus tard. Il est finalement arrivé vendredi 28 juin matin, peu avant 8h. Le retard a été engrangé par une tentative de suicide et les fortes chaleurs. Un homme qui s'est jeté sous un train, à la gare de Paris a bloqué la rame. L'intercité est finalement parti avec 3h30 de retard. Mais il a ensuite été arrêté à Montargis par un caténaire qui a fondu, probablement à cause de la canicule, précise la SNCF. En effet, les fortes chaleurs peuvent déformer les rails s'ils atteignent les 50 degrés.

Il a donc fallu faire venir un autre train. "Les pompiers étaient sur place, au cas où. Les voyageurs ont été ravitaillés en eau très rapidement, puis ils ont reçu des repas. Ils seront remboursés à 200%" déclare la compagnie ferroviaire.

D'autres retards importants

La SNCF redoute particulièrement la journée de ce vendredi. Dans certaines régions, la température des rails pourrait dépasser ponctuellement les 60 degrés et occasionner d'autres retards importants.

Elle conseille donc à ses clients de reporter ou d'annuler leurs déplacements, notamment dans les 4 zones en vigilance rouge (Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault et Vaucluse). La compagnie remboursera ou échangera tous les billets TGV et intercités sans frais jusqu'à dimanche.

