publié le 13/03/2019 à 18:58

Boeing est plus que jamais montré du doigt. La compagnie est dans la tourmente depuis le crash d'un 737 MAX dimanche 10 mars en Éthiopie, le deuxième en moins de 6 mois sur cet appareil. Les causes de la catastrophe ne sont pas encore connues, mais les boîtes noires retrouvées lundi devraient livrer quelques réponses. Réclamées par les États-Unis, elles seront finalement analysées en Europe.



En attendant, les éléments à charge s'accumulent contre Boeing. Au moins cinq pilotes américains ont averti à l'automne qu'ils avaient constaté des problèmes avec le nouveau logiciel du 737 MAX 8, notamment des difficultés à contrôler l'avion après le décollage.

Aux États-Unis, il existe un système de signalement aux autorités fédérales, indépendant des compagnies et des constructeurs. Les cinq pilotes ont donc eu recours à ce mécanisme d'alerte. L'un d'entre eux à même écrit en novembre que Boeing et l'autorité fédérale de l'aviation civile étaient "inconscients", ajoutant que le manuel de vol est "inadéquat et presque scandaleusement insuffisant".

Désormais, la pression est très forte sur Washington et notamment sur Donald Trump. Le Wall Street Journal a également révélé que la mise à jour du logiciel du 737 Max a été retardée en partie à cause du shutdown.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Vers une marée noire au large de nos cotes? Le navire italien "Grande America", qui a sombré mardi après-midi à 333 km à l'ouest de La Rochelle, transportait "365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses" et 2.200 tonnes de fuel lourd dans ses soutes.



Brexit - Au lendemain du rejet par les députés britanniques de l'accord de sortie de l'UE, le Parlement vote à nouveau ce soir pour ou contre un no-deal.



Football - C'est le dernier espoir français en Ligue des champions. L'Olympique lyonnais affronte le Barça ce soir en 8e de finale retour, au Camp Nou.



Santé - Un premier décès dû à la rougeole a eu lieu cette année en France, des suites d'une encéphalite, a indiqué l'agence sanitaire Santé publique France.