publié le 29/01/2019 à 00:26

La note est salée. La fermeture partielle des services de l'État fédéral pendant plus d'un mois a coûté 11 milliards de dollars à l'économie des États-Unis, dont quelque 3 milliards ne pourront pas être récupérés, selon les services du budget du Congrès (CBO).



"En conséquence de la baisse de l'activité économique, le CBO estime que le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre a été amputé de 3 milliards de dollars. Au premier trimestre 2019, le niveau du PIB est inférieur de 8 milliards de dollars (...), reflétant à la fois les cinq semaines de 'shutdown' partiel et la reprise de l'activité économique", ont-ils indiqué lundi 28 janvier dans un communiqué. Trois milliards de dollars représentent environ 0,02% de l'estimation du PIB 2019, précise le CBO, une entité bipartisane.

"Au-delà des effets sous-jacents sur l'économie en général, les effets sur les travailleurs et les entreprises individuelles devraient être encore plus importants", relève le CBO. "Certaines sociétés du secteur privé ne récupéreront jamais la perte de revenus". "Bien que l'essentiel du PIB perdu pendant le quatrième trimestre 2018 et le premier trimestre 2019 va être récupéré in fine, le CBO estime qu'environ trois milliards ne le seront pas", commente-t-il encore.

Les effets sur les travailleurs et les entreprises individuelles devraient être encore plus importants Les services du budget du Congrès Partager la citation





Interrogé sur cette estimation de coût, le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow s'est refusé à avancer de chiffres. "Nous sommes fréquemment en désaccord avec le CBO sur tous les aspects. Ils font leur travail du mieux qu'ils le peuvent", a-t-il commenté. "Dans une économie de 20.000 milliards de dollars, il est terriblement difficile de faire ne serait-ce que les meilleures estimations de ces petits nombres", a-t-il ajouté.



Après plus d'un mois de paralysie touchant 800.000 fonctionnaires, le président américain Donald Trump a annoncé vendredi un accord de fin de "shutdown", prévoyant un financement des services fédéraux jusqu'au 15 février.



Il a toutefois menacé d'une nouvelle paralysie budgétaire à partir de cette date si aucun consensus n'était trouvé sur le mur qu'il souhaite ériger à la frontière avec le Mexique, dont il réclame le financement dans le budget et que les démocrates lui refusent.