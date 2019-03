Lady Gaga annonce être "enceinte... de son sixième album"

publié le 13/03/2019 à 17:38

Lady Gaga va simplement demeurer la "Mother Monster", la mère spirituelle de sa communauté de fans, pour le moment. Visiblement agacée ou amusée par les rumeurs de la presse people affirmant qu'elle pourrait être enceinte, la star a voulu recadrer la conversation et faire une annonce.



Sur son compte Twitter, suivi par près de 78 millions d'abonnés, l’interprète de Bad Romance et Shallow a écrit : "Les rumeurs disent que je suis enceinte ? Ouais, enceinte de #LG6 [pour "Lady Gaga 6", le nom de code de son sixième projet d'album]".

La chanteuse américaine vient tout juste de terminer la grande tournée des festivals et cérémonies de cet hiver où elle a triomphé pour son rôle dans A Star Is Born où elle joue et chante au côté de Bradley Cooper.

Lady Gaga a sorti cinq albums solo, de The Fame en 2008 à Joanne en 2016. Elle a aussi signé des titres dans un disque de duos avec Tony Bennett, Cheek To Cheek, et la bande originale de A Star Is Born pour lequel elle a remporté l'Oscar de la Meilleure chanson originale l'hiver dernier.



Après une pause durant laquelle elle s'est consacrée à sa carrière d'actrice au cinéma et à la télévision et une pause nécessaire pour sa santé, Lady Gaga semble repartie pour l'écriture et les studios et ses fans étaient plus que ravis de l’apprendre.

Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6 — Lady Gaga (@ladygaga) 12 mars 2019