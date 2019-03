Barça-Lyon : les compos probables avec Marcelo

publié le 13/03/2019 à 15:13

Quels joueurs pour réaliser l'exploit ? Dans quel schéma tactique ? La réponse ne sera pas connue avant 19h50 au plus tôt. Comme à son habitude, l'entraîneur lyonnais Bruno Génésio n'a pas clairement dévoilé ses intentions à la veille du 8e de finale retour de Ligue des Ligue des champions dans l'antre du FC Barcelone le Camp Nou.



Ces dernières heures, la grande incertitude concernait le défenseur central brésilien Marcelo, touché à une cuisse à quatre jours de la rencontre. La mise en place tactique a de quoi rassurer les supporters rhodaniens : il a effectué toute la séance sans gêne apparente. La tendance veut qu'il soit aligné dans une défense à trois avec Jason Denayer et Fernando Marçal ou Kenny Tete.

Léo Dubois et Ferland Mendy occuperaient alors les côtés d'un milieu à quatre avec Tanguy Ndombélé et Lucas Tousart ou, autre point d'interrogation, Houssem Aouar. Pour les trois postes offensifs restants, deux seront occupés par Nabil Fekir et Memphis Depay. En grande forme ces dernières semaines, Moussa Dembélé tient la corde pour le troisième aux dépens de Bertrand Traoré et Maxwel Cornet.

Incertitudes au milieu côté catalan

Du côté du Barça, le 11 de départ n'est pas non plus clairement identifié, du moins l'identité des deux milieux qui accompagneront Sergio Busquets en soutien du trio Lionel Messis-Luis Saurez-Philippe Coutinho (Ousmane Dembélé semble juste pour débuter). Ivan Rakitic et Arthur sont en balance avec Arturo Vidal et Sergi Roberto. La rencontre sera arbitrée par le Polonais Simon Marciniak.

FC Barcelone-Lyon : les équipes probables

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic (ou S. Roberto), Busquets, Arthur (ou Vidal) - Messi (cap), Suarez, Coutinho



Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal (ou Tete) - Dubois, Ndombélé, Tousart (ou Aouar), Mendy - Fekir (cap) - M. Dembélé, Depay