publié le 13/03/2019 à 17:25

L'échéance approche : il ne reste plus que quelques heures pour s'inscrire sur Parcoursup, la plateforme qui permet de gérer les affectations dans l'enseignement supérieur. Les candidats ont jusqu'à ce jeudi 14 mars, 23h59, pour rentrer leurs vœux de formation. Passée cette date, ils ne pourront plus en ajouter.



Lancée l'année dernière, Parcoursup ne demande pas de les classer par ordre de préférence, contrairement à l'ancien système, Admission Post-Bac (APB). Comme l'an dernier, les candidats peuvent entrer jusqu'à dix vœux, avec une possibilité de sous-vœux pour certaines formations.

La plateforme regroupe quelque 14 000 formations publiques et privées, et a intégré cette année les 350 instituts de formations aux soins infirmiers (Ifsi) et les 150 établissements de formation en travail social (EFTS). En 2020, toutes les formations reconnues par l'État auront l'obligation d'être sur la plateforme.

Des réponses du 15 mai au 19 juillet

La prochaine échéance arrive dans trois semaines, le mercredi 3 avril. À cette date, les candidats doivent avoir confirmé leurs vœux, écrit quelques lignes pour motiver leur projet de formation et compléter leur dossier pour les formations qui le réclament. Ils peuvent aussi supprimer les vœux qui ne les intéressent plus.



Les réponses tomberont au fur et à mesure, du 15 mai au 19 juillet pour la phase principale. Elles seront suspendues pendant les épreuves écrites du bac, du 17 au 24 juin. La phase complémentaire, ouverte aux candidats qui n'ont essuyé que des refus ou qui changent de vœux, est ouverte du 25 juin au 14 septembre.



Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur profil Parcoursup, il est recommandé d'inscrire plusieurs vœux et de ne pas candidater qu'à des filières sélectives (classes prépa, BTS, IUT), au risque de se retrouver sans rien. Pour maximiser ses chances de réussite, il est aussi conseillé de ne pas se limiter à un seul secteur géographique.