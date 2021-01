JO de Tokyo, COP26, Dubaï ... Ce qui devrait se passer dans le monde en 2021

publié le 01/01/2021 à 09:03

2021 sera-t-elle, elle-aussi, placée sous le funeste signe du coronavirus ? Comme en 2020, connaîtrons-nous restrictions sanitaires et désastres économiques ? Le vaccin nous promet-il déjà un retour à "une année comme les autres" ? Rien n'est moins sûr.



"Plusieurs vagues successives" de recrudescence "durant la fin de l'hiver et le printemps 2021" sont envisageables, selon le Conseil scientifique français. "Il faut tenir jusqu'à la relève, et la relève c'est le vaccin", assure l'infectiologue Anne-Claude Crémieux. Mais "on ne vaccinera pas la population mondiale en moins de six mois", ajoute-t-elle.

Le retour à la "vie normale" ne s'annonce donc pas pour tout de suite. Les grands événements mondiaux sont donc une nouvelle fois suspendus au sort que leur réserve la pandémie, événement majeur de ce début de siècle.

Les États-Unis entament l'ère post-Trump

Bon an, mal an, le monde devra donc continuer sa course avec le virus. Le 20 janvier, l'investiture du futur président américain Joe Biden sera ainsi "extrêmement limitée" pour le public. Cette cérémonie très attendue, et qui devrait être boudée par Donald Trump, se déroule normalement sur les marches du Congrès, devant les pelouses du National Mall.

Tous les quatre ans, des centaines de milliers de spectateurs se pressent dans la capitale américaine pour y assister. En janvier 2017, elle avait provoqué la première passe d'armes entre Donald Trump et les médias, qui avaient souligné la taille de la foule, indiscutablement moins nombreuse que pour Barack Obama en 2009.

Une COP26 "ambitieuse"

Entre le 1er et le 12 novembre, la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), qui se tiendra à Glasgow, en Écosse, devrait ainsi voire, dans la foulée des premiers mois de Joe Biden à la Maison Blanche, les États-Unis rejoindre l'Accord de Paris.

Le secrétaire général de l'ONU a déjà exhorté les signataires "à faire preuve d'ambition". "J'appelle aujourd'hui les responsables du monde à déclarer l'état d'urgence climatique dans leur pays jusqu'à ce que la neutralité carbone soit atteinte", a lancé Antonio Guterres décembre, plaidant pour une relance verte après la pandémie de nouveau coronavirus.



La Chine, plus grand pollueur au monde, a récemment annoncé son intention d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. La Chine, dont le Parti communiste célébrera son 100e anniversaire en 2021, et qui devrait à ce titre, réaffirmer ses ambitions de nouvelle 1ère puissance mondiale.

"Auf Wiedersehen" Angela

En Allemagne, 2021 sera aussi marqué par le départ d'Angela Merkel du pouvoir. Après 16 années passées à la chancellerie, un congrès virtuel du parti chrétien-conservateur (CDU) (les 15 et 16 janvier), devrait désigner un ou une potentiel(e) candidat(e) à sa succession, à la suite des législatives du 26 septembre.



Plusieurs candidats sont en lice pour succéder à Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), considérée un temps comme la "dauphine" naturelle. Les militants de la CDU devront choisir entre le modéré Armin Laschet, à la tête de la Rhénanie du nord-Westphalie, le libéral Friedrich Merz, un adversaire historique d'Angela Merkel, Norbert Röttgen, un expert en politique étrangère, et le dirigeant bavarois Markus Söder.

1er vol touristique dans l'Espace ?

L'année du premier vol touristique dans l'espace ? Le vaisseau-fusée de Virgin Galactic, SpaceShipTwo, doit en effet embarquer ses premiers passagers dans l'espace en 2021. Environ 600 personnes auraient d'ores et déjà acheté leur billet pour la somme de 250.000 dollars. Aucune date de lancement n'a pour l'instant été annoncée.



Mi-décembre, SpaceShipTwo, avait dû faire demi-tour lors d'un vol d'essai, et retourner sur la Terre avec ses deux pilotes en raison d'un problème technique. Le développement du vaisseau-fusée de Virgin avait déjà été retardé par un accident en 2014 lorsqu'une erreur de manipulation d'un des deux pilotes avait provoqué la désintégration de l'appareil en vol.

Davos ... à Singapour

Le Forum économique mondial (WEF), aussi connu sous le nom de "forum de Davos", ne se tiendra pas en Suisse, mais à Singapour en mai 2021, afin d'assurer la sécurité des participants. Avec la pandémie, les organisateurs se sont résolus à déplacer la date du Forum, qui se tiendra du 13 au 16 mai, et non en janvier comme de coutume, mais aussi son emplacement.



"A la lumière de la situation actuelle concernant les cas de Covid-19, il a été décidé que Singapour était le meilleur endroit pour tenir la rencontre", ont indiqué les organisateurs de cet événement qui réunit chaque année le gotha de la politique, de la diplomatie et de l'économie.

Onéreux J.O de Tokyo

Les Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés d'un an à cause de la pandémie de Covid-19, devraient coûter au total 13 milliards d'euros, un budget alourdi par le report et les mesures sanitaires. Cela ferait de Tokyo-2020 les Jeux d'été les plus chers de l'histoire, devant ceux de Londres-2012 (12,2 milliards d'euros). Les Jeux d'hiver de Sotchi-2014, en Russie, conserve le record absolu avec leur coût faramineux estimé à 17,9 milliards d'euros.



Cette addition salée est une épine dans le pied des autorités et organisateurs nippons, qui tentent de raviver l'enthousiasme de la population locale pour les Jeux, alors que les Japonais redoutent surtout que l'événement n'aggrave la pandémie dans le pays.

Dubaï... centre de l'univers

Également reportée d'un an, la prochaine Exposition universelle se tiendra aux Émirats du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, pour la première fois en terre d'Islam. La première ville des Émirats arabes unis, connue pour ses centres commerciaux et ses hôtels de luxe, avait lancé en grande pompe à l'automne 2019 le compte à rebours de Dubaï2020 dont la fédération créée en 1971 espérait de fortes retombées économiques : 25 millions de visiteurs attendus et au moins 192 pays présents. Pas sur que cet événement n'atteigne en 2021 une telle dimension.