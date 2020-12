publié le 18/12/2020 à 20:09

Promotion du premier tome de ses mémoires, implication dans la campagne de Joe Biden, partenariat avec Netflix... L'emploi du temps de Barack Obama donne le tournis. Le 44e président américain parvient toutefois à se ménager du temps libre pour lire un bon livre. Pour preuve, le démocrate a dévoilé jeudi 17 décembre 2020 sur Twitter la liste de ses ouvrages préférés.

Les 17 titres forment un mélange hétéroclite. Barack Obama a notamment tourné avec avidité les pages du très sérieux Twilight of Democracy, d'Anne Applebaum, qui traite du déclin démocratique et de la montée du populisme de droite. Il s'est également pris de passion pour The Splendid and the Vile (Erik Larson), une biographie de Winston Churchill. L'ancien locataire de la Maison Blanche a toutefois omis "délibérément" de sa liste un livre qu'il juge pourtant "très bon" : A Promised Land, les mémoires d'un certain... Barack Obama.

As 2020 comes to a close, I wanted to share my annual lists of favorites. I’ll start by sharing my favorite books this year, deliberately omitting what I think is a pretty good book – A Promised Land – by a certain 44th president. I hope you enjoy reading these as much as I did. pic.twitter.com/UHk4RA9dow — Barack Obama (@BarackObama) December 17, 2020

La liste complète des lectures d'Obama :

- Homeland Elegies, d'Ayad Akhtar

- Jack, de Marilynne Robinson

- Caste, d'Isabel Wilkerson

- The Splendid and the Vile, d'Erik Larson

- Luster, de Raven Leilani

- How Much of These Hills Is Gold, de C Pam Zhang

- Long Bright River, de Liz Moore

- Memorial Drive, de Natasha Trethewey

- Twilight of Democracy, d'Anne Applebaum

- Deacon King Kong, de James McBride

- The Undocumented Americans, de Karla Cornejo Villavicencio

- L'Autre Moitié de soi, de Brit Bennett

- L'Hôtel de verre, d'Emily St. John Mandel

- Hidden Valley Road, de Robert Kolker

- The Ministry for the Future, de Kim Stanley Robinson

- Sharks in the Time of Saviors, de Kawai Strong Washburn