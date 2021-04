Le 11 janvier, après l'apparition d'une mystérieuse pneumonie à Wuhan, en Chine, Pékin annonce le premier mort officiel d'une maladie ultérieurement baptisée Covid-19. En avril, la moitié de l'humanité est confinée pour prévenir sa propagation. Crédits : Hector RETAMAL / AFP |

Dans la nuit du 31 janvier, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, décidée par les Britanniques en 2016, devient effective. Ce premier divorce européen solde 47 ans de vie commune. Débutent alors de laborieuses négociations avec Bruxelles. Crédits : DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP |

Un manifestant devant la Maison Blanche lors d'une nuit de protestation à la suite de la mort de George Floyd, dimanche 31 mai. Crédits : ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP |

Le 24 avril 2020, la moitié de l'humanité est confinée. Ici des Parisiens dansent sur leur balcon, le 24 avril 2020 Crédits : Ludovic MARIN / AFP |

Le 4 août, une gigantesque explosion fait plus de 200 morts et au moins 6.500 blessés, détruit le port de Beyrouth et ravage des quartiers entiers de la capitale libanaise. La déflagration met à terre une économie déjà aux abois. Crédits : STR / AFP |

Le 9 août le président du Bélarus Alexandre Loukachenko est largement réélu lors d'un scrutin jugé frauduleux par l'opposition et l'Occident. Pendant presque quatre mois, des dizaines de milliers manifestants réclament son départ chaque dimanche à Minsk. Crédits : MIKHAIL KLIMENTYEV / RIA-NOVOSTI / AFP |

Le 20 août, l'opposant russe Alexeï Navalny (ici le 15 septembre) est hospitalisé après un malaise. Il est soigné en urgence à Berlin. Des tests montrent qu'il a été empoisonné par un agent neurotoxique de type Novitchok, conçu par les soviétiques. Crédits : Instagram/navalny |