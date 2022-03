INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : "On arrive à la phase d'assaut sur les villes", selon le général Trinquand

Alors que les combats s'intensifient au sixième jour de la guerre en Ukraine, le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire des Nations Unies, estime ce mercredi 2 mars sur RTL qu'"on arrive à la phase d'assaut sur les villes".

Néanmoins, "cette phase à Kiev rencontre des difficultés", souligne le général, qui ajoute que "prendre d'assaut Kiev va être un problème important pour l'armée russe car elle ne pas se permettre de détruire Kiev comme elle avait détruit Grozny (la capitale de la Tchétchénie) puisque c'est une des villes berceau de l'âme russe". "Lancer une attaque dans une zone urbaine est un processus extrêmement compliqué avec beaucoup de pertes à l'appui", explique également Dominique Trinquand.

"Je pense que les Russes préfèrent bombarder un certain nombre de points et ensuite commencer le siège en coupant des liens comme la communication avec la tour de télévision mardi. La phase suivante est sans doute l'électricité et l'eau pour faire partir la population civile de façon à réduire la capacité de résistance des Ukrainiens dans Kiev", estime le général.

Vladimir Poutine plus que jamais isolé

Selon Dominique Trinquand, les heures jouent en la faveur de l'Ukraine. "Si c'est une guerre d'usure, si ça prends du temps, ceci peut avoir un effet sur l'isolement du président Poutine", estime le général.

Face aux sanctions internationales, "Vladimir Poutine se retrouve isolé de sa population, de son armée et des oligarques", dit également, ajoutant qu'"un dictateur comme celui-là ne peut pas rester en place si nous voulons avoir une vie tranquille dans les années à venir".