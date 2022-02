En trois jours, près de 200 civils ukrainiens ont été tués et plus d'un millier blessés... Face à l'ampleur de l'offensive russe en Ukraine, la France est mobilisée avec l'envoi de 700 soldats dans les pays voisins et de fournitures militaires, dont quatre avions de chasse Mirage 2000. Mais elle n'est pas intervenue militairement sur le sol ukrainien.

Et ce, "pour plusieurs raisons", explique le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations unies (ONU). "Légalement, l'OTAN (l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord à laquelle la France appartient) est une alliance défensive, faite pour défendre les pays qui en font partie. Or ce n'est pas le cas de l'Ukraine. Donc légalement, il n'y a pas de raison d'intervenir."

Une autre donnée technique à prendre en compte est la soudaineté et l'envergure de l'offensive russe. "Personne ne s'attendait à une opération de telle ampleur. Et l'armée française n'est pas préparée à ça", appuie-t-il. Par conséquent, la France suit les directives de l'OTAN, à savoir le renforcement dans les pays baltes - en Estonie en particulier - et le déploiement d'un contingent en Roumanie, des pays qui appartiennent à l'OTAN.