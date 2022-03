INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : les soldats Français "ne partent pas faire la guerre", dit le porte-parole du chef d'état-major des armées

Au matin de ce mardi 1er mars, plusieurs centaines de soldats ont quitté Istres pour la Roumanie. Alors, concrètement, que vont faire ces forces françaises sur place ?

"Ils ne partent pas faire la guerre à proprement parler, ils ne partent pas faire la guerre du tout. Les déploiements qui sont actuellement en cours ou déjà effectifs s'inscrivent dans le cadre des mesures de réassurances et de renforcements de la posture de l'OTAN sur son flanc oriental", précise le colonel Pascal Lanni, porte-parole du chef d'état-major des armées, au micro de RTL Midi. "On a des dispositifs permanents, notamment en Estonie où la France est présente depuis un an dans le cadre de mesures de réassurance en fournissant un détachement d'environ 300 hommes", ajoute le colonel.

"Et certains dispositifs ont été déclenchés à la suite du déclenchement du conflit en Ukraine, le 24 février dernier. Et notamment c'est le cas du bataillon qui se déploie actuellement en Roumanie, qui fait partie de la réaction rapide de l'OTAN. C'est donc un bataillon français qui part en tête des forces de l'OTAN et qui se déploie en Roumanie et qui préfigure sans doute un dispositif similaire à celui que nous avons dans les pays baltes, un dispositif permanent de présence et de réassurance", précise le colonel.

Quelle réaction au message d'Emmanuel Macron ?

Dans la soirée du 28 février, Emmanuel Macron a adressé un message aux armées françaises. Il a insisté notamment sur la détermination militaire. "Pour nous, c'est un signe de confiance, un signe d'attention et c'est un signe d'intérêt sur tout ce qui concerne l'engagement des armées sur ce flanc oriental de l'OTAN dans ce contexte très particulier", réagit le colonel Pascal Lanni.

"Ce qui concerne d'une manière générale l'emploi de la force et l'engagement des armées peut, peut-être se résumer en trois mots : détermination, crédibilité et maîtrise dans l'emploi de la force", ajoute le colonel. Ce message adressé aux armées par Emmanuel Macron "est surtout dû au contexte particulier que nous vivons", résume le porte-parole du chef d'état-major des armées.