Guerre en Ukraine : pour François Hollande, Vladimir Poutine "bluffe" sur la menace nucléaire

Un ancien président devrait-il dire ça ? François Hollande a livré son analyse de la guerre en Ukraine et de la position de la Russie. Invité de l'émission Quotidien sur TMC le 28 février, l'ancien chef de l'État a expliqué que Vladimir Poutine "veut toujours apparaître comme l'agressé". "À chaque fois, il évoque des déclarations belliqueuses de la part de l'OTAN. C'est lui l'agresseur, c'est lui qui a envahi un pays souverain et reconnu au plan international", a-t-il ajouté.

Selon François Hollande, "défendre un pays, c'est-à-dire fournir un certain nombre d'éléments humanitaires et sécuritaires avec des armes, ce n'est pas rentrer dans un processus guerrier. C'est tout simplement permettre à un pays indépendant et souverain de se défendre".

Celui qui a gouverné la France de 2012 à 2017 est aussi revenu le personnage de Vladimir Poutine. "Je vois bien ce que fait Vladimir Poutine, pour l'avoir pratiqué. Il est en train de créer un climat pour faire peur, pour impressionner. D'où la menace nucléaire"

Une menace qui s'apparente à "du bluff", estime l'ancien président de la République. "Il sait parfaitement que s'il devait utiliser l'arme nucléaire, il y aurait en réponse une réaction américaine et des pays qui disposent de la force de dissuasion en Europe, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni. Une réaction extrêmement forte et qui engendrerait des dégâts considérables".