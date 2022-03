Alors qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux armées dans une lettre, lundi 28 février, les premiers soldats français sont arrivés en Roumanie pour la mission de l'Otan décidée après l'invasion de l'Ukraine.

Pour les militaires, tout est allé très vite. Ils se sont préparés en moins d'une semaine et sont partis lundi de Cran-Gevrier, en Haute-Savoie. Sur le parking, ils ont dit quelques mots avant d'embarquer : "On sait qu'on est en niveau d'alerte depuis quelques temps déjà donc mentalement et même administrativement, on a eu le temps de se préparer", confie une militaire. "Il y a la petite boule au ventre mais j'ai hâte d'y être", raconte un autre soldat.

Leur avion s'est posé en Roumanie dans la nuit et l'état-major des armées a posté une petite vidéo à leur atterrissage. Spécialisés dans les milieux hostiles, ces militaires stationneront à la base militaire de Constanta, au bord de la mer Noire, à quelques centaines de kilomètres de la frontière sud de l'Ukraine. Leur objectif sera de remplir une "mission de défense réactive non escalatoire" alors que la France et l'Otan prennent très au sérieux les menaces nucléaires de Vladimir Poutine.

