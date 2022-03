Emmanuel Macron s'est adressé aux armées dans la soirée du lundi 28 février alors que les soldats français arrivaient en Roumanie, à Constanța. Le président de la République s'est adressé à eux, d'une manière assez inédite.

Qu'un président s'adresse de cette façon aux armées françaises reste assez rare. Un message au ton très solennel, long de 27 lignes, où le chef de l'État évoque d'abord l'offensive russe en Ukraine qu'il définit comme "la plus grave et la plus désinhibée des manifestations de puissance du régime russe depuis la fin de l'URSS. Vladimir Poutine a choisi de conférer à la crise une dimension injustifiée".

"C'est dans ce contexte", poursuit Emmanuel Macron, "que la France sait pouvoir compter une nouvelle fois sur ses armées". Il insiste même, deux lignes plus bas, en utilisant la première personne. "Je sais pouvoir compter sur vous". Le président exprime alors dans ce message sa confiance personnelle, sa reconnaissance aux armées pour leur engament.

Il vante ensuite la qualité des chefs militaires français, l'entraînement individuel et collectif des soldats qu'il met à ses côtés dans les dernières lignes. "Ensemble, nous ferons face à cette crise, maintiendrons nos postures permanentes et poursuivrons nos engagements opérationnels".

À écouter également dans votre journal

Guerre en Ukraine - Des images satellitaires montrent un immense convoi militaire russe qui s'étend sur plus de 60 kilomètres au nord-ouest de la capitale Kiev.

Coronavirus - Le nombre de nouveaux cas et d'hospitalisations continue de baisser lentement en France. On reste toutefois loin du seuil demandé par le gouvernement pour lever toutes les restrictions à la mi-mars.

Australie - De fortes chutes de pluie sont attendues à Sydney. Les cinq millions d'habitants de la ville doivent se tenir prêts à évacuer. Un tel phénomène météorologique ne se produirait qu'une fois par millénaire selon les autorités australiennes.