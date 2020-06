publié le 09/06/2020 à 20:14

Tu es médecin, et quand la crise du Covid-19 a figé la France, tu as poursuivi ton activité car c’est ton serment, tu n’as même pas hésité. Tu as appliqué le protocole du Professeur Raoult qui consiste à associer de l’hydroxychloroquine à un antibiotique en phase précoce de la maladie. Et tu t’es fait une idée de son efficacité et de sa tolérance. Freiner une pandémie avec des médicaments existants, c’est inespéré !

Mais le 3 mars 2020, un décret limite la prescription des médecins de l’hydroxychloroquine à la suite des recommandations du Haut conseil de la Santé. Alors là, tu ne comprends plus rien. Pourquoi, soudainement, l’hydroxychloroquine devient dangereux, toxique et inapte, alors que le médicament a passé des décennies dans nos diverses prescriptions ? Il y a forcément une raison fiable.

Tu attends les résultats des diverses études, mais tu vas t’apercevoir qu’elles ont été effectuées sans respecter le protocole du Professeur Raoult, comme par exemple des prescriptions en deuxième phase de la maladie, des dosages non-respectés ou encore une non association à l’antibiotique, mettant donc en échec le traitement.

Toi et tes collègues, vous décidez donc de proposer au ministre de la Santé Olivier Véran de conduire une étude chez 1.000 médecins malades du Covid-19, qui appliqueraient précisément le protocole du Professeur Raoult. Mais non. Il y aura quatre demandes qui mèneront à quatre refus.

Tournant le 22 mai dernier

Puis le 22 mai dernier, la très sérieuse revue médicale The Lancet publie les résultats de la société Surgisphère : résultats négatifs sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine qui a conduit l'OMS à suspendre ses essais cliniques sur le médicament dans le monde entier.

Cette société a travaillé avec des chercheurs tels que.. J’aurais bien voulu vous le dire, mais ils ont tout effacé de leur site internet. Mais attention, on ne peut pas remettre en doute une étude menée sur les données de 96.000 patients dans 1.200 hôpitaux à travers 46 pays en un temps record par... onze employés de Surgisphère. Seulement onze.

On peut raisonnablement se dire que c’est une grosse arnaque. Surtout que leur silence est assourdissant et que plusieurs des auteurs de l’étude se défilent aujourd’hui. Après cette perte de temps monumentale, serait-il possible d’effectuer une réelle étude sur cette hydroxychloroquine associée ? Dont il convient de rappeler qu’elle était en vente jusqu’au 15 janvier 2020 au prix de : 4 euros et 26 centimes. Mais à qui profite dont tout ça ?