Décès de Christophe : la lettre d'amour d'Andréa Bescond au chanteur

publié le 21/04/2020 à 19:17

Christophe, je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Christophe, un autre monde t'attend là-bas. Non, n'ai pas peur, il faut me croire, la vie est belle et notre histoire peut continuer quand tu voudras, et tout sera comme autrefois.

Oh, mon amour, ouvre ton cœur, tu m’entendras. Christophe, peux-tu me dire les mots bleus ? Ceux qui rendent les gens heureux ? Non, car le vent d'hiver a soufflé en avril. Oui, cette année, le vent d'hiver souffle en avril. Christophe, rejoue-moi ce vieux mélodrame, tes longs couplets à fendre l’âme. Je n'en voyais jamais la fin comme dans ces vieux films italiens.

Rejoue-moi ce vieux mélodrame, tu sais la scène où tu t’enflammes. Tous ces sanglots, tous ces chagrins, je crois que je les aimais bien. Je ne veux plus pleurer comme un enfant trop vieux, alors j'ai crié, crié, Christophe, pour qu'il revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine.

I love you, I need you, pour toujours Andréa Bescond





Christophe, tu dirais : "Je suis parti sans un adieu, il valait mieux pour tous les deux". Dandy un peu maudit, un peu vieilli dans ce luxe qui s’effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué ? Toutes les nuits tu restais là. Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus ?

Christophe, le courant t'emporte J'ai beau te serrer fort, il existe des jours comme ça, on voudrait mieux rester dans les draps, bien calé dans la tiédeur, comme dans le ventre de sa mère, en attendant que s'éteignent les jours où rien ne va. Christophe, le vent d'hiver souffle en avril. Une autre vie t'attend là-bas. Je t'aime tant, il faut me croire.

Tu le sais, la vie, c'est une histoire d’amour. I love you, I need you, pour toujours. Tu le sais, la vie, c'est une histoire d’amour. Je t'aime et je t'aimerai toujours, mon presque premier amour, ma tendresse, mon bonheur, ma douleur. I love you, I need you, mon amour.