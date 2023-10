Israël : RTL a rencontré un homme forcé d'écouter les cris de son ex-femme, détenue par le Hamas

En Israël, les familles dont les proches sont aux mains du Hamas vivent un calvaire. À Tel-Aviv, un centre d'accueil a été ouvert dans un immeuble de la police pour accueillir leurs familles. Nous avons rencontré Moti, la quarantaine, le visage très marqué par plusieurs nuits blanches. Son ex-femme, Romy, était à la rave-party ce samedi 8 octobre. Pour preuve, il nous montre la dernière story qu'elle a postée sur Instagram. On la voit avec ses longs cheveux noirs à la fête, souriante, elle a une couronne de fleurs dans les cheveux. Ce sont les dernières images qu'il a d'elle. La suite, c'est une amie qui était avec elle ce matin-là, qui lui a raconté.

"À un moment, ils ont commencé à entendre des tirs partout. Ils ont essayé de fuir en voiture, mais avec tout le monde, ça a créé un embouteillage, alors ils sont partis en marchant le long d'un trottoir et ils ont trouvé refuge dans des buissons au bord de la route. Malheureusement, mon ex-femme Romy n'était, semble-t-il pas assez bien cachée, puisque les terroristes lui ont tiré dans le ventre", raconte-t-il. Blessée mais en vie, son ex-femme est retenue par le Hamas à Gaza. Il le sait parce que depuis lundi, il ne cesse de recevoir des appels de ses kidnappeurs. Ils téléphonent avec le portable de Romy et c'est à chaque fois le même supplice : ils lui font écouter les cris de son ex-femme, des échanges insupportables.

Comment s'organisent les recherches pour les familles

Il y a ceux dont on sait qu'ils sont otages mais vivants, mais il y a aussi tous ceux dont on est sans nouvelle. Les recherches s'organisent en plusieurs étapes pour les familles quand elles franchissent les portes de ce centre situé dans une zone industrielle dans la banlieue de Tel-Aviv. D'abord, elles sont reçues par un agent de police qui va collecter les premières informations sur le lieu de la disparition notamment. Ensuite, elles sont soumises à un prélèvement ADN. En clair, c'est un coton tige dans la bouche pour prélever de la salive, de l'ADN qui va ensuite être confronté via une machine aux ADN prélevés sur les corps des personnes tuées.

Ensuite, il faut attendre plusieurs heures, plusieurs jours parfois, pour savoir si les prélèvements concordent. Si c'est le cas, les proches peuvent alors récupérer le corps, l'acte de décès est établi. Mais si les recherches ne donnent rien, la piste de l'enlèvement est alors privilégiée. Commence alors une attente insoutenable pour les familles.