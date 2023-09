Guerre en Ukraine : la contre-offensive est-elle une réussite ?

C'est la première fois qu'il montera à la tribune de l'ONU. Le président ukrainien se trouvait mardi 19 septembre à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, alors que la contre-offensive de l'armée ukrainienne se poursuit pour tenter de reprendre du terrain aux Russes. Lancée il y a un peu plus de trois mois, cette contre-offensive peut paraître lente, mais le temps de la guerre n'est pas celui de la vraie vie.

Les Ukrainiens ont tenu leurs positions et n'ont pas perdu de territoire depuis des mois. Les Russes, eux, maintiennent leur défense, mais n'avancent plus vraiment. L'objectif de l'Ukraine reste de libérer tout le territoire pris par les Russes depuis 2014, ce qui ne se fera pas en quelques mois. Si elle n'a pas fait d'avancée massive après trois mois de contre-offensive, elle n'a pas non plus perdu de terrain face à la puissante armée russe.



Sur le front, la zone de Bakhmout, à l'est du pays, reste tendue. Les Russes, eux, continuent de harceler la population ukrainienne : 18 drones et 17 missiles ont été interceptés la nuit dernière, une semaine après le bombardement des infrastructures portuaires d'Odessa.

La contre-offensive ralentie par l'automne ?

Mais pour l'Ukraine, le temps est compté avec l'arrivée imminente de l'automne et des manœuvres de plus en plus difficiles en raison des conditions météo. La boue, la pluie, empêchent les chars d'avancer et figent les positions pendant plusieurs semaines, jusqu'au gel qui permet à nouveau de manœuvrer le matériel militaire. Avec le froid, les soldats ne peuvent plus tenir leur position aussi longtemps et le nombre de rotations doit augmenter.

Sur le papier, l'armée russe est plus puissante et plus nombreuse. L'Ukraine, elle, maintient la distance grâce à l'aide militaire occidentale (chars, missiles, munitions et formations en Europe). Les lignes de front sont aujourd'hui figées, la ligne de défense des russe est devenue solide et difficile à percer. Il s'agit donc pour l'Ukraine de cibler les bases arrières russes, les dépôts de munition, ce qui demande du renseignement, de la logistique et donc plus de temps.

Les autorités ukrainiennes doivent également composer avec la corruption en leurs rangs. Six vice-ministres de la Défense viennent d'être limogés, un mois après tous les responsables régionaux chargés du recrutement militaire. Volodymyr Zelensky surveille son ministère de la Défense de très près, ce qui lui donne du crédit auprès des Occidentaux.