Guerre en Ukraine : Biden refuse de livrer des missiles longue portée ATACMS à Kiev

Deux jours après ses déclarations tranchées à la tribune de l'ONU, Volodymyr Zelensky avait rendez-vous à la Maison-Blanche ce jeudi 21 septembre, afin d'entretenir les liens diplomatiques avec les États-Unis à l'heure où l'invasion russe bat encore son plein en Ukraine. Mais si Joe Biden a réaffirmé son intention de poursuivre son aide apportée à Kiev, notamment via la livraison d'armes, le président américain a finalement décliné ce jeudi sa demande de missiles longue portée ATACMS (système de missile militaire tactique).

Pourtant, Washington s'était montré favorable à cette idée, laissant entendre que les États-Unis accéderaient à cette commande particulière, très attendue des Ukrainiens. Et pour cause, ces missiles disposent pour certains d'entre eux d'une portée de plus de 300 kilomètres, soit quatre fois plus loin que les capacités des missiles dont dispose actuellement l'Ukraine, rappellent nos confrères de TF1 info. De quoi craindre une attaque directe de Kiev envers Moscou pour les États-Unis.

Une "déception" pour Zelensky

La décision du président américain est donc peu surprenante. Toutefois, il ne ferme pas la porte pour autant à une éventuelle livraison dans le futur : "il n'a pas exclu cette possibilité à l'avenir", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, lors d'une conférence de presse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu à la Maison-Blanche ce jeudi, avait déclaré cette semaine que ce serait une "déception" pour lui de repartir sans ces puissants missiles tactiques.

Le conseiller de Joe Biden a estimé que, grâce notamment à l'assistance militaire américaine, les forces ukrainiennes avaient réussi "à libérer en trois mois plus de territoire que les Russes (n'avaient été) capables d'en prendre en huit mois." Ce jeudi, le locataire de la Maison-Blanche s'est aussi engagé à livrer d'"importants" moyens de défense antiaérienne à l'Ukraine, à l'exception, donc, des fameux missiles.

