Guerre en Ukraine : qui sont les Kadyrovtsy, les troupes envoyées par Kadyrov ?

Alors que l’armée russe envahit l'Ukraine depuis le jeudi 24 février, elle peut désormais compter sur le soutien de la Tchétchénie et de son président Ramzan Kadyrov, qui a fait envoyer 10.000 soldats pour l'épauler sur le front.

Comme le rapporte CNews, ces terrifiantes unités spéciales tchétchènes, appelées les Kadyrovtsy, sont réputées pour leurs méthodes sanglantes qui visent à intimider, torturer et terroriser l'ennemi, jusqu'à la soumission. République russe du Caucase, la Tchétchénie est dirigée depuis 2007 par Ramzan Kadyrov, qui s'est entouré de cette redoutable armée, caractérisée par son uniforme noir.

Dans un discours prononcé ce vendredi 25 février depuis Grozny, la capitale tchétchène, Ramzan Kadyrov a réitéré son soutien auprès de Vladimir Poutine. "Je saisis l'occasion pour conseiller au président Zelensky, jusqu'à ce qu'il soit l'ancien président de l'Ukraine, d'appeler notre président, le commandant en chef Vladimir Vladimirovitch Poutine, et de présenter ses excuses", a-t-il notamment déclaré à la tribune, devant 10.000 soldats surarmés.

"Il doit faire ce pas pour sauver l’Ukraine et le peuple ukrainien. Il doit demander pardon et accepter toutes les conditions que la Russie exige actuellement", a-t-il poursuivi.

"Ce sont des gens qui n’obéissent pas à la loi"

Depuis de nombreuses années, les autorités tchétchènes et les Kadyrovtsy sont accusées par une large partie de la communauté internationale de torturer et brutaliser leurs opposants, les homosexuels et, plus largement, toute voix critique au régime.



Impliqués dans plusieurs assassinats d'envergure, dont celui de l’opposant Boris Nemtsov en 2015, les Kadyrovtsy sont également connues pour leur traque sans relâche des homosexuels en Tchétchénie. Ces soldats sont notamment soupçonnés de les enlever, torturer et de les maintenir au sein de prisons secrètes.

"Ce sont des gens qui n’obéissent pas à la loi. Ils sont lourdement armés et ont reçu un entraînement de type militaire", avait résumé en 2015, Oleg Khabibrakhmanov, un militant des droits de l’homme, auprès du Point.

CNews souligne également que le président Ramzan Kadyrov a pour interdiction de pénétrer sur le territoire des États-Unis depuis 2020 en raison de "violations grossières" des droits de l'homme dans son pays. Il fait également l’objet d’une interdiction de séjour sur le territoire des pays de l’Union européenne depuis le 26 juillet 2014 ainsi que du gel de ses “éventuels avoirs” en Union européenne.