Guerre en Ukraine : sur la route de ceux qui décident de prendre les armes

Face aux violences subies, on compte désormais 368.000 réfugiés ukrainiens qui viennent trouver refuge en Europe. La plupart d'entre eux passent la frontière avec la Pologne. Si les Ukrainiens sont très nombreux à fuir les combats, certains d'entre eux font le trajet dans l'autre sens.

Dans la file d'attente sans fin pour ceux qui espèrent monter dans un train pour l'Ukraine, un homme fait deux têtes de plus que tous les autres. Levia mesure presque deux mètres, mais il n'a rien d'un surhomme. Cet ouvrier qui travaille dans le bâtiment, baisse la voix pour nous dire qu'il a peur : "Je n'ai jamais touché une arme de ma vie".

Mais la première mission de Levia, ça sera d'abord de sauver ses parents, pris au piège dans Kiev. Son père ne peut plus marcher pour descendre à l'abri au sous-sol. Il est gravement malade.

On va me donner une arme et je rejoindrais un petit groupe sous le commandement de quelqu'un d'expérimenté Levia, chef de famille Ukrainien.

"La première chose que je dois faire, c'est d'apporter ses médicaments, son traitement, à mon père. Ses médicaments sont introuvables maintenant à Kiev. Donc d'abord il faut que je sauve mon père. Ensuite j'essaierais de l'accompagner à la gare, pour l'Ouest. Et puis le plus près possible de la frontière avec la Pologne".

Une fois en Ukraine, il sait qu'il n'aura plus le droit de partir. "On va me donner une arme et je rejoindrais un petit groupe sous le commandement de quelqu'un d'expérimenté. Je suis prêt à tuer des Russes, comme beaucoup de monde. Regardez la queue ! C'est une décision mûrement réfléchie pour protéger mon pays."