L'Ukraine a annoncé que des missiles russes ont visé le port d'Odessa, samedi 23 juillet. Elle accuse Moscou de compromettre l'application de l'accord, signé ce vendredi, sur la reprise des exportations de céréales bloquées sur les ports de la mer Noire. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne Iouri Ignat annonce que "deux missiles ont touché l’infrastructure portuaire où, de toute évidence, il y avait du grain".

Le porte-parole de l'administration de la région d'Odessa, Serguiï Bratchouk, indique, dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux que : "L'ennemi a attaqué le port d'Odessa avec des missiles de croisière de type Kalibr. Deux missiles ont été abattus par la défense antiaérienne".

Odessa est la plus grande ville et le plus important port de toute la côte de la mer Noire, elle est donc d'une importance cruciale pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes face aux risques de famine dans le monde.

Un accord entre l'Ukraine et la Russie signé vendredi

La frappe intervient alors que l'Ukraine et la Russie ont paraphé un accord, depuis Istanbul, en Turquie, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, sur l'exportation des céréales bloquées dans les ports ukrainiens.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Oleg Nikolenko déclare : "Il a fallu moins de 24 heures à la Fédération de Russie pour remettre en cause, avec des attaques de missiles sur le territoire du port d'Odessa, les accords et les promesses qu'elle a faits à l'ONU et la Turquie dans le document signé hier à Istanbul".

Et d'ajouter que Vladimir Poutine a "craché au visage du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et du président turc Erdogan, qui ont déployé d'énormes efforts pour parvenir à cet accord". Il a affirmé que Moscou assumerait "l'entière responsabilité" de l'échec de l'accord et de "l'aggravation de la crise alimentaire mondiale".

Des frappes répréhensibles

Présent à Istanbul lors de la signature de l'accord entre l'Ukraine et la Russie, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres "condamne sans équivoque les frappes signalées aujourd’hui dans le port ukrainien d’Odessa", dans un communiqué. Il indique, par ailleurs, que "la mise en œuvre intégrale (de l’accord) par la Fédération de Russie, l’Ukraine et la Turquie est impérative".

De son côté, le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, a accusé la Russie d’avoir mené une attaque de missiles "répréhensible" sur le port ukrainien d’Odessa. Il écrit sur Twitter : "Frapper une cible cruciale pour l’exportation de céréales un jour après la signature des accords d’Istanbul est particulièrement répréhensible et démontre une fois de plus le mépris total de la Russie pour le droit international et les engagements".

